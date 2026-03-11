Тамара Глоба: Щур късмет и пари за тези зодии през пролетта

Пролетта на 2026 г. ще бъде време на мощно рестартиране и движение напред под влиянието на ключови небесни събития.

От 20 март Слънцето ще навлезе в Овен, отбелязвайки астрологичната Нова година и зареждайки всички за нови начала. Особено важен ще бъде периодът на ретроградно движение на Юпитер в Телец (от 9 февруари до 4 юни), който ще принуди мнозина да преосмислят ценностите и подхода си към ресурсите.

В това динамично време четири зодиакални знака ще получат специални ключове към успеха, казва известната руска астроложка Тамара Глоба.

1. Лъв: Стратегия за изобилие под крилото на Юпитер

Актуален период: целият март, особено втората половина на месеца

"В началото на пролетта Лъвовете ще усетят как Юпитер в Телец хармонично подкрепя тяхното Слънце. Това не е време за суетене, а за премерени царствени решения, особено във финансовата сфера", коментира Тамара Глоба.

"Стратегията е вашият ключ. Звездите благоприятстват големи, обмислени покупки, дългосрочни инвестиции и трансформации, които повишават вашия статус.

Глезете се, но не прекалявайте: ретроградният Юпитер ни учи на мъдра щедрост. Позволете на изобилието да дойде при вас чрез проверени канали и надеждни партньори".

2. Везни: Финансов пробив и тест за хармония

Актуален период: първата половина на април, на фона на Новолунието на 7 април в Овен

"За Везните пролетта ще започне с акцент върху партньорствата и споделените ресурси", отбелязва астроложката.

"След 1 април, когато Меркурий навлезе в Овен, ще се отвори прозорец за смели финансови идеи и преговори. Но основният урок ще дойде от ретроградния Юпитер във вашия паричен сектор. Той може да "върне" стари възможности или да изисква преоценка на бюджета.

Късметът ще бъде в полза на тези, които останат дипломатични, но действат решително. Не се разпилявайте, а се съсредоточете върху най-перспективните източници на доходи. Хармонията сега се крие в интелигентния баланс между риска и предпазливостта".

3. Скорпион: време на личен триумф и трансформация

Актуален период: втората половина на май, кулминираща с пълнолунието на 31 май в Стрелец

"Скорпионите ще усетят мощен подем, когато Слънцето, последвано от Меркурий, навлезе във вашия сектор на успех и кариера в Телец (от 20 май)", казва Глоба.

"Това е период, в който вашата упоритост, дълбоки знания и готовност за трансформация ще ви донесат обществено признание. Поемайте рискове, но внимателно.

Ретроградният Юпитер в съседния знак тества здравината на вашите основи. Вашият триумф няма да бъде мимолетна светкавица, а логичен резултат от вътрешната работа. Покажете своя магнетизъм и светът ще отговори".

4. Козирог: вкореняване и сила на семейството

Актуален период: през целия април, особено след Новолунието на 7 април

"За Козирозите тази пролет е време за укрепване на тила и задълбочаване на връзката с корените", обяснява Тамара Глоба.

"Плутон, вашата висша планета, остава във Водолей, продължавайки да трансформира социалната ви сфера, но фокусът на април ще се измести към дома, семейството и емоционалното благополучие.

Ретроградният Юпитер съветва да инвестирате сили в недвижими имоти, да решавате семейни проблеми и да създавате уютна семейна атмосфера. Разрешаването на дългогодишни битови проблеми ще освободи огромна енергия за бъдещи победи.

Силата ви през пролетта се крие в солидната основа".

Общ съвет на Тамара Глоба за пролетта на 2026 г.:

"Пролетта под знака на Овен изисква смелост, но ретроградният Юпитер в Телец ни напомня: всяка стъпка трябва да бъде премерена и всяка цел трябва да има солидна материална основа.

Не разпилявайте мислите си; фокусирайте се върху същественото. Доверявайте се не само на импулсите, но и на фактите.

Тази пролет ще ви помогне да положите основата за вашия просперитет за годи