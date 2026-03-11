Румъния разреши на САЩ да разположат военни сили и оборудване близо до границата с България

Парламентът на Румъния одобри искането на Съединените щати за разполагане на военни сили и оборудване в Румъния, близо до границата с България, предава Digi24.



По думите на румънският президент Никушор Дан става въпрос за американски самолети за презареждане във въздуха, както и за оборудване за наблюдение и сателитна комуникация.



Вашингтон е поискал да използва две военни бази в страната – едната в Трансилвания, а другата близо до Черно море.