Румъния разреши на САЩ да разположат военни сили и оборудване близо до границата с България

Румъния разреши на САЩ да разположат военни сили и оборудване близо до границата с България
Парламентът на Румъния одобри искането на Съединените щати за разполагане на военни сили и оборудване в Румъния, близо до границата с България, предава Digi24.

По думите на румънският президент Никушор Дан става въпрос за американски самолети за презареждане във въздуха, както и за оборудване за наблюдение и сателитна комуникация.

Вашингтон е поискал да използва две военни бази в страната – едната в Трансилвания, а другата близо до Черно море.

