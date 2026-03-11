The New York Times: Иран е повредил най-малко 17 американски военни съоръжения

Най-малко 17 американски военни съоръжения в Близкия изток са били повредени от ирански удари, съобщи The New York Times, позовавайки се на анализ на сателитни изображения, проверени видеоклипове от социалните мрежи, изявления на американски служители и ирански държавни медии.

Сред съоръженията, повредени в първия ден на конфликта на 28 февруари, са военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия, военновъздушните бази „Али ал-Салем“ и „Камп Бъринг“ в Кувейт, както и военновъздушната база „Ал Удейд“ в Катар, най-голямата американска база в Близкия изток.

Мащабът на ответните удари показа, че Иран е по-добре подготвен за конфликт, отколкото администрацията на Тръмп е предполагала, заявиха американски военни пред вестника. Оценката на общите щети е трудна в момента. Според Пентагона, само нападението срещу щаба на Пети флот на ВМС на САЩ в Бахрейн на 28 февруари е можело да причини щети от приблизително 200 милиона долара.

Според Bloomberg, Съединените щати никога не са се сблъсквали с толкова мощен противник като Иран: „Арсенал от дронове за атака и балистични ракети превърна Техеран в противник, с какъвто Съединените щати никога не са се сблъсквали“, се казва в изданието.

Източникът твърди, че в ранните етапи операцията на САЩ срещу Иран е следвала класически сценарий, включващ използването на преобладаваща военна сила. С течение на времето обаче ситуацията се е променила.

В статията се отбелязва също, че Иран притежава арсенал от ракети и дронове, без аналог в историята на САЩ. Техеран, от своя страна, нанася ежедневни удари срещу военни цели в Близкия изток.





