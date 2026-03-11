Румен Петков: Зенитно-ракетни установки се разполагат по Черноморието ни. Чии са?
На българското Черноморие се разполагат зенитно-ракетни установки, обяви председателят на партия АБВ Румен Петков на пресконференция във Варна.
"С голяма тревога искам да поставя един въпрос. Седмици наред на нас министър-председателя и министъра на отбраната и други случайно попаднали във властта хора ни обясняват, че за България няма никаква заплаха", посочи той.
По думите му на българското Черноморие, "например Обзор или Бяла или и двете", се разполагат зенитно-ракетни установки.
"При положение, че всички, включително министърът на отбраната, ни уверяват, че не сме заплашени от никого, от какво са продиктувани тези мерки сега", попита Петков.
"Каква е точно военната техника, чия собственост е, как сме я придобили, след като унищожихме зенитно-ракетните си войски преди 30-ита години", зададе още въпроси той.
Петков попита и кои са частите, които са ангажирани в това мероприятие и с каква публичност е то.
Евентуалната декларация, че това е наше учение, за което е била осведомена широката публика, може да я направи само човек, който е готов да се вози в българска подводница. Нормален човек няма как да направи такова изявление", заяви председателят на АБВ.
Ако това е така, това правителство нанася удар по предстоящия туристически сезон, посочи Румен Петков. Той се обърна към депутата от БСП-Обединена левица Десислав Тасков с призив въпросът да бъде разгледан в парламентарната комисия по туризъм.
