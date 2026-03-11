МВнР призова българите незабавно да напуснат Ливан
Във връзка с влошената ситуация на сигурността в региона на Близкия изток, настоятелно препоръчваме да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан.
Отново приканваме намиращите се в Ливан български граждани да напуснат незабавно страната, като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности, включително с граждански полети от летището в Бейрут.
При необходимост от съдействие, българските граждани в Ливанската република могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Бейрут.
Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството.
