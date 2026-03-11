  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +7 / +8
Варна: +6 / +7
Сандански: +8 / +9
Русе: +7 / +9
Добрич: +4 / +5
Видин: +7 / +9
Плевен: +6 / +9
Велико Търново: +6 / +9
Смолян: +0 / +2
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +6 / +7

ВВС успешно тестваха МиГ-29 и F-16 над България

  • Сподели в:
  • Viber
ВВС успешно тестваха МиГ-29 и F-16 над България

Стопкадър/БНТ
A A+ A++ A

От Военновъздушните сили (ВВС) съобщиха, че днес се е извършил полет за облитане на материална част на самолет МиГ-29 с регистрационен знак 37.

Полетът се е провел след контролно-възстановителните работи, които са важна част от цялостния процес, в който инженерно-техническият състав осъществява дейността по възстановяване на летателната годност на изтребителя.

През деня беше успешно извършено облитане и на самолет F-16 с регистрационен знак 301. Това е последният етап от процеса по приемане на самолета.

Командването на Военновъздушните сили уверява гражданите, че при проведените полети самолетите не са носили въоръжение и са спазени всички изисквания и мерки за безопасност.

Част от проверките на авиационната техника се извършват на свръхзвукови скорости. Звуковата вълна от скоковете на уплътнение се чува като гръм. Те са нормално физическо явление и не представляват опасност за хора, животни и птици.



#МО #изтребители f-16 #изтребители #МиГ 29

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Отбрана
Последно от Отбрана

Всички новини от Отбрана »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?