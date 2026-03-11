Иран: Гответе се цената на барел петрол да достигне $200

Иран ще премине от стратегия на "реципрочни удари" след нападения към "непрекъснати атаки" срещу своите противници, заяви в сряда говорителят на военния щаб на Техеран Хатам ал-Анбия.

Заплаха за танкери, насочени към САЩ и Израел

"Няма да позволим дори един литър петрол да достигне до САЩ, ционистите (Израел) и техните партньори. Всеки кораб или танкер, насочен към тях, ще бъде легитимна цел", заяви говорителят Ебрахим Золфакари.

По думите му световните пазари трябва да се подготвят за сериозно поскъпване на суровината.

"Подгответе се цената на барел петрол да достигне 200 долара, защото цената на петрола зависи от сигурността в региона – а вие я дестабилизирахте", добави той, цитиран от Ройтерс (Reuters).

Напрежение около стратегическия Ормузки проток

Изявлението идва на фона на ескалация на напрежението в Близкия изток след военните действия между Иран, САЩ и Израел.

Регионът е ключов за глобалната енергийна търговия, тъй като през Ормузкия проток преминава приблизително около една пета от световния морски износ на петрол.

Заплахите за атаки срещу танкери или ограничаване на корабоплаването в този район могат бързо да доведат до силни сътресения на енергийните пазари и рязко покачване на цените на петрола.

През последните години Иран неведнъж е предупреждавал, че при засилен военен натиск може да ограничи или блокира трафика през Ормузкия проток.

