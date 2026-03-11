Пеевски поиска спешно ратифициране на присъединяването ни към Съвета за мир на Тръмп

"ДПС-Ново начало" внася в парламента проект на решение за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание (НС) проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на Република България към Борда за мир, гласи съобщение до медиите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

"С това решение НС, в изпълнение на Конституционните си правомощия ще се произнесе относно членството на България в Борда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, което за нас няма алтернатива", коментира той.

По думите му това е отговорът на ДПС на опитите на служебния кабинет "да въведе в заблуда евроатлантическите партньори на страната ни, предизвиквайки дипломатически интриги, за да обслужи чужди финансово-политически интереси на компрометираните политически формации, които го създадоха".

"Недопустимо е служебен кабинет, без мандат, НПО-зависим, подчинен на Джордж и Александър Сорос и тяхната клика, да проиграва сигурността на държавата България в решителен за световния ред момент", добави Пеевски.

Според него с гласуването в българския парламент ще стане кристално ясно кои партии и лидери последователно и смело защитават националния интерес на България за достойно място в най-решителната промяна в глобалната политическа карта на Света и кои "обслужват глобалното задкулисие на Джордж и Александър Сорос".







