Зловещо предупреждение: Две риби на Страшния съд изплуваха на един плаж в Мексико ВИДЕО

Точно преди началото на войната в Иран, на плаж в Мексико бяха забелязани две риби на Страшния съд. Това е първото наблюдение през 2026 г., след като през 2025 г. се появиха шест риби гребци, съобщава wionews.

Туристи в Мексико бяха шокирани, когато видяха не една, а две риби на края на света на плажа в Кабо Сан Лукас миналия месец. Морското същество живее в дълбоки води, като рядко излиза на повърхността. Въпреки това, когато се появи на повърхността, появата му се свързва с лоши предзнаменования в японския фолклор. Двете 30-футови риби-гребци бяха забелязани през февруари, а скоро след това започна войната в Иран.

Рибите-гребци живеят на дълбочина по-голяма от 3000 фута в област от океана, която хората почти не са изследвали. Да се видят е изключително рядко явление, да не говорим за това да се видят две заедно. Според проучване от 2018 г., публикувано в Bulletin of the Southern California Academy of Sciences, през последния век в Калифорния са наблюдавани само 19 екземпляра.

Въпреки че са изключително редки, през 2025 г. са наблюдавани няколко риби на Страшния съд, като поне шест от тях са изхвърлени на брега. Първото наблюдение е през февруари, също в Мексико, на брега на Баха Калифорния Сур. През май 30-футова риба-гребло е уловена в южния индийски щат Тамил Наду. Следващата е наблюдавана в Австралия, край западното крайбрежие на Тасмания на 2 юни.

Две от тях бяха забелязани в Нова Зеландия през юни, като първата беше близо до Дънидин през първата седмица, а втората риба на Страшния съд беше забелязана в Крайстчърч. Втора риба се завърна в Индия през октомври 2025 г. Рибари от окръг Раманатхапурам в Тамил Наду се връщаха от залива Маннар, когато видяха сред улова си шесткилограмова риба-гребло.

Рибите на Страшния съд могат да достигнат дължина до 36 фута. Някои хора дори твърдят, че са виждали риба-гребло с дължина 56 фута, но няма научни данни за това. Тези морски същества живеят на дълбочина от 20 до 200 метра, в най-дълбоките и тъмни зони на океана. Хранят се с крил.

Според японския фолклор „рибата на страшния съд“ е слуга и посланик на Рюджин, бога на морето. Тя е изпратена на повърхността, за да предупреди хората за предстоящи бедствия. Приказките разказват за риби-гребци, които излизат на повърхността и предупреждават хората за епидемии, болести и природни бедствия. Една такава приказка разказва за 30-футова риба-гребец, която се появила край брега на Цушима през април 1819 г. Хората се уплашили и се опитали да я убият, но рибата останала незасегната и ги предупредила за „голяма зловеща болест“.





