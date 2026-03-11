  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +7 / +8
Варна: +6 / +7
Сандански: +8 / +9
Русе: +7 / +9
Добрич: +4 / +5
Видин: +7 / +9
Плевен: +6 / +9
Велико Търново: +6 / +9
Смолян: +0 / +2
Кюстендил: +5 / +8
Стара Загора: +6 / +7

Извънредни мерки в Гърция заради високите цени на горива и храни

  • Сподели в:
  • Viber
Извънредни мерки в Гърция заради високите цени на горива и храни
A A+ A++ A

Гръцкото правителство въведе извънредни мерки срещу високите цени на горивата и на хранителните стоки.

Поставя се таван на цените на горивата в рамките на три месеца. Печалбата на търговците на едро на горива не може да превишава 5 цента за литър, докато в бензиностанциите се допуска печалба не по-висока от 12 цента за литър.

На островите, където цената на горивата е по-висока от континенталната част на страната, поради високи транспортни разходи до утре ще се наложат други ограничения.

Ограничава се печалбата както на търговците на едро, така и на магазините за хранителни стоки. Списъкът с хранителни стоки, подлежащи на ограниченията, ще бъде публикуван тази вечер, съобщи министърът на развитието Хадзидакис.

Правителството е решено да прекъсне всички опити за спекула с цените на стоките от първа необходимост, като се предвижда глоба до 5 милиона евро при нарушение на мерките, предупредиха от правителството.

На среща днес с президента премиерът Мицотакис подчерта: "Не трябва нестабилността да води до явление на спекула".

Действието на извънредните мерки е за три месеца, като те влизат в сила незабавно.


#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?