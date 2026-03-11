Извънредни мерки в Гърция заради високите цени на горива и храни
Гръцкото правителство въведе извънредни мерки срещу високите цени на горивата и на хранителните стоки.
Поставя се таван на цените на горивата в рамките на три месеца. Печалбата на търговците на едро на горива не може да превишава 5 цента за литър, докато в бензиностанциите се допуска печалба не по-висока от 12 цента за литър.
На островите, където цената на горивата е по-висока от континенталната част на страната, поради високи транспортни разходи до утре ще се наложат други ограничения.
Ограничава се печалбата както на търговците на едро, така и на магазините за хранителни стоки. Списъкът с хранителни стоки, подлежащи на ограниченията, ще бъде публикуван тази вечер, съобщи министърът на развитието Хадзидакис.
Правителството е решено да прекъсне всички опити за спекула с цените на стоките от първа необходимост, като се предвижда глоба до 5 милиона евро при нарушение на мерките, предупредиха от правителството.
На среща днес с президента премиерът Мицотакис подчерта: "Не трябва нестабилността да води до явление на спекула".
Действието на извънредните мерки е за три месеца, като те влизат в сила незабавно.
