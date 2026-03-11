  • Instagram
Заобикаляне санкциите на ЕС и обмена на данни между евровластите: ЕК дава България на съд

Заобикаляне санкциите на ЕС и обмена на данни между евровластите: ЕК дава България на съд
Европейската комисия съобщи днес, че може да предаде България на съд по две наказателни процедури, свързани със заобикалянето на санкциите на ЕС и обмена на данни между европейските правоприлагащи власти.

Комисията призовава нашата страна, Белгия и Словения да въведат правилата на ЕС, с които нарушаването на европейските санкции следва да се възприема като престъпление. Посочените държави не са съобщили какви мерки са предприели, за да се съобразят с европейското законодателство по този въпрос. Според правото на ЕС има общи правила за определение за престъпления и наказания за нарушаване на санкциите, се посочва в съобщение на комисията.

Общите правила улесняват разследването и наказателното преследване на нарушенията. Държавите от ЕС имаха срок до май 2025 г., за да предприемат необходимите промени в националното законодателство. През юли миналата година ЕК откри наказателни процедури, а днес дава срок от два месеца за отговор и взимане на необходимите мерки. След това комисията може да реши да отнесе случая до Съда на ЕС с искане за налагане на глоби, се уточнява в съобщението.

ЕК призовава България, Франция и Португалия да въведат европейските изисквания за обмен на данни между правоприлагащите органи, които целят подобряване на предотвратяването, разкриването и разследването на престъпления.

Според европейското законодателство полицейските служители в една държава от ЕС имат равностоен достъп до данните, с които разполагат колегите им в друга европейска държава. Трите държави, засегнати от процедурата, са уведомили само частично за мерките за въвеждане на правилата, се посочва в съобщението.

Комисията дава днес срок от два месеца за отговор, а след това може да реши да отнесе делата до Европейския съд с искане за налагане на глоби, се допълва в съобщението.

