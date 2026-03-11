Тъкър Карлсън: САЩ и Израел тласкат света към религиозна война за Йерусалим - "Ал-Акса" срещу Третия храм

Войната срещу Иран може да се превърне в световен религиозен конфликт. Става дума не просто за петрол, ракети или ядрени програми, а за много по-дълбок сблъсък - за новия световен ред и за съдбата на най-святото място за християни, евреи и мюсюлмани - Йерусалим. Влиятелни религиозни и политически кръгове открито говорят за разрушаването на ислямските светини на Храмовия хълм и построяването на т.нар. Трети храм - сценарий, който би могъл да подпали религиозна война между милиарди хора по света.

За тази перспектива говори Тъкър Карлсън в ново издание на предаването си в YouTube, където негов събеседник е анализаторът по национална сигурност Брандън Уайкърт. Двамата обсъждат войната между САЩ, Израел и Иран, реалния военен баланс, риска конфликтът да се разрасне в много по-голяма война и геополитическото съперничество между Вашингтон, Москва и Пекин.

Според Карлсън конфликтът около Иран не може да бъде разбран без Йерусалим и без хилядолетната история на мястото, където днес се намират джамията „Ал-Акса“ и Куполът на скалата. Именно там, върху т.нар. Основен камък, според юдейската традиция е започнало сътворението на света и там се е издигал храмът на цар Соломон, разрушен от римляните през 70 г. сл. Хр. Оттогава идеята за възстановяването му - Третия храм - остава една от най-мощните религиозни теми в Близкия изток. Карлсън припомня и християнската перспектива - според Евангелието Иисус Христос предсказва разрушаването на Втория храм в Йерусалим десетилетия преди римляните да го сринат, заявявайки, че „няма да остане камък върху камък“.

Карлсън обръща внимание, че днес тази идея отново се появява в политически и религиозни среди. Израелски войници носят символи на Третия храм върху униформите си, американски евангелистки проповедници открито призовават за разрушаването на Купола на скалата, а влиятелни религиозни движения работят за възстановяването на храма. Според него подобни идеи не са маргинални и се споделят от хора, които имат влияние върху политиката и войната.

В същото време конфликтът се вписва и в по-голям геополитически сблъсък. Светът вече не е еднополюсен и войната около Иран е част от съревнованието между Съединените щати и новия център на сила - Китай. Подобно на Виетнам, Афганистан или Корея, Иран може да се превърне в поредното бойно поле, където големите сили се сблъскват чрез посредници.

Карлсън предупреждава, че именно комбинацията от геополитика и религия прави конфликта особено опасен. Ако войната се разрасне и засегне светите места в Йерусалим, тя може да се превърне в много по-широк сблъсък - не само между държави, а между религии и цивилизации.









