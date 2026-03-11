  • Instagram
ЕК: Няма краткосрочна заплаха за европейските доставки на горива

ЕК: Няма краткосрочна заплаха за европейските доставки на горива
Държавите от Европейския съюз сами решават дали да освободят количества от стратегическите си запаси от горива. Ако предприемат подобна мярка, те трябва незабавно да уведомят Европейската комисия. Това заяви говорител на институцията, цитиран от кореспондента на БТА Николай Желязков.

"Краткосрочно не виждаме заплаха за доставките на петрол и газ в ЕС", потвърди говорителят и добави, че към момента няма краткосрочна заплаха за доставките на петрол и газ в Блока. Всички страни членики разполагали със запаси за 90 дни.

Говорителят съобщи още, че утре предстои нова среща с участието на всички европейски държави, на която ще бъде направена оценка на ситуацията с горивата и цените им след последните събития в Близкия изток. Той припомни, че действията, свързани със стратегическите запаси, са регламентирани от европейски правила.



