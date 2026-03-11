Земетресение разтърси Южна Турция

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в 13:58 ч. местно време (12:58 ч. българско време) в района на град Гьоксун в южния турски окръг Кахраманмараш, предаде "Анадолската агенция", позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като за момента няма информация за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението.