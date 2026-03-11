Три кораба са ударени от неизвестни снаряди в Ормузкия проток

Три плавателни съда са били ударени от неизвестни снаряди в Ормузкия проток, съобщиха в сряда компании за морска сигурност и управление на риска. Така броят на корабите, засегнати в района от началото на конфликта с Иран, достига най-малко 14.

Корабоплаването през тесния проток почти е спряло, след като Съединените щати и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари. Това блокира износа на около една пета от световните доставки на петрол и доведе до рязко поскъпване на петрола до най-високите му нива от 2022 г., предаде Ройтерс.

Иранската Революционна гвардия предупреди, че всеки кораб, преминаващ през Ормузкия проток, ще бъде цел. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон може да засили атаките срещу Иран, ако страната продължи да възпрепятства преминаването през протока.

Товарният кораб за насипни товари „Маюри Нари“ (Mayuree Naree), плаващ под тайландски флаг, е бил ударен от „два снаряда с неизвестен произход“, докато е плавал през протока в сряда. Това е предизвикало пожар и е нанесло щети в машинното отделение, съобщи в изявление тайландският оператор на кораба Precious Shipping.

„Съобщава се, че трима членове на екипажа са в неизвестност и се предполага, че са блокирани в машинното отделение“, се казва в съобщението на компанията.

„Компанията работи със съответните власти за спасяването на тримата изчезнали членове на екипажа“, се допълва в изявлението. Останалите 20 души от екипажа са били безопасно евакуирани и са на сушата в Оман.

Снимки, предоставени от тайландските военноморски сили, показват гъст дим, излизащ от задната част на кораба.

Военноморските сили на САЩ са отказали почти ежедневните искания на корабоплавателната индустрия за военни ескорти през Ормузкия проток от началото на войната срещу Иран, като са посочили, че рискът от атаки засега е твърде висок, съобщиха източници, запознати с въпроса, пред Ройтерс. Доналд Тръмп обаче заяви, че САЩ са готови да осигурят военноморски ескорт, когато това бъде необходимо.

По-рано в сряда контейнеровозът „ONE Majesty“, плаващ под японски флаг, е получил леки щети от неизвестен снаряд на около 25 морски мили северозападно от Рас ал-Хайма в Обединените арабски емирства, съобщиха две компании за морска сигурност.

Японският собственик на кораба Mitsui O.S.K. Lines и говорител на Ocean Network Express (ONE), която го наема, заявиха, че плавателният съд е бил ударен, докато е бил на котва в Персийския залив. При проверка на корпуса са установени леки щети над водолинията.

Всички членове на екипажа са невредими, а корабът остава напълно оперативен и годен за плаване. Собственикът допълни, че причината за инцидента все още не е ясна и се разследва.

Трети кораб – товарен кораб за насипни товари – също е бил ударен от неизвестен снаряд на около 50 мили северозападно от Дубай, съобщиха компании за морска сигурност.

Снарядът е повредил корпуса на кораба „Star Gwyneth“, плаващ под флага на Маршаловите острови, съобщи компанията за управление на морски рискове Vanguard. Собственикът Star Bulk Carriers заяви, че корабът е бил ударен в товарното отделение, докато е бил на котва. Няма пострадали членове на екипажа и плавателният съд не е получил опасен наклон.