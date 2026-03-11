КНСБ отмени блокадата на Прохода на Републиката

Протестът на служителите от Агенция "Пътна инфраструктура", който трябваше да блокира Прохода на Републиката утре, е окончателно отменен. Решението идва след изрична забрана за провеждане на демонстрацията, издадена от директора на Областно пътно управление - Велико Търново инж. Венцислав Ангелов, съобщиха от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Синдикатите аргументират отстъплението си с горчивия опит от миналата година. От КНСБ припомнят, че при сходна ситуация и забрана от страна на пътното ръководство се е стигнало до остра ескалация на напрежението. Тогава в резултат на сблъсъците беше отведен принудително от полицията вицепрезидентът на организацията Тодор Капитанов – действие, което синдикалистите определят като арест. За да се избегнат нови конфликти с органите на реда, ръководството е взело решение планираната за четвъртък акция да не се състои.

Искания за по-високи заплати

Намерението на синдикат "Пътно дело" беше блокадата на прохода "Хаинбоаз" да бъде кулминацията и последната протестна проява за тази седмица. Служителите настояват за 5 процента увеличение на основните възнаграждения, което да влезе в сила със задна дата от 1 януари 2026 година.

Въпреки отменената блокада, синдикалното недоволство през последните дни обхвана редица други ключови сектори. До момента в ефективни стачни действия се включиха служителите на "Български пощи", както и работещите в градския транспорт във Варна, Русе и София, които споделят сходни финансови искания към държавата.