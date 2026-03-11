ИЗВЪНРЕДНО! САЩ искат румънска база за операции срещу Иран

Президентът на Румъния Никушор Дан свика заседание на Върховния съвет за отбрана. Причината - да се обсъди дали САЩ ще получат достъп до румънски военни бази за подкрепа на операции, свързани с Техеран, съобщават местните медии.

На първото си заседание тази година съветът ще разгледа последиците за сигурността от конфликта в Близкия изток, неговото влияние върху енергийния пазар на Румъния, както и възможността за временно разполагане на военни капацитети на румънска територия. Искането на Вашингтон се отнася до използването на военновъздушната база „Михаил Когалничану“.

Междувременно някои държави членки на Европейския съюз като Франция, Гърция и Италия изпратиха военни кораби до Кипър, след като дронове иранско производство удариха британска военна база на острова.

Около 1000 американски войници все още са разположени в Румъния, докато постоянното съюзническо присъствие възлиза на около 3500 войници на НАТО, включително американски сили.

Румъния споделя сухопътна граница от около 650 километра с Украйна, където по време на конфликта руски дронове са преминавали през територията към Киев, докато мини в Черно море засягат важни търговски и енергийни маршрути.

Румъния се готви да одобри искане на САЩ за временно разполагане на изтребители във военновъздушна база в региона на Черно море, за да помогне с военните операции в Близкия изток, съобщиха запознати с въпроса хора.

Вашингтон се стреми да изпрати редица самолети във военновъздушната база „Михаил Когълничану“, където ще се извършват по-широки логистични операции и презареждане с гориво, казаха те, като поискаха да бъдат анонимни, говорейки за чувствителни военни въпроси. САЩ също така планират да разположат до 500 войници в Румъния, каза един от източниците.

Румънският президент Никушор Дан свика заседание на Висшия съвет по отбрана в сряда, за да обсъди потенциални „допълнителни военни способности“ на румънска земя, без да споменава САЩ. Източноевропейската страна е член на НАТО от 2004 г.

Този ход е резултат от решението на САЩ от октомври да намалят броя на войските в Румъния, тъй като Вашингтон преоценява своите отбранителни приоритети, за да се съсредоточи върху други части на света. Това предизвика безпокойство сред членовете на източния фланг на НАТО, че може да е в ход по-широко оттегляне на военната подкрепа за Европа, докато продължава пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Американският апел към Румъния идва и след като Мадрид отказа да позволи на САЩ да използват военните си бази, за да подпомогнат продължаващата американска военна операция срещу Иран.

Пентагонът не отговори на искане за коментар.

Румъния е домакин на няколкостотин американски войници във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ и заедно с Полша е дом на система за балистична противоракетна отбрана „Aegis Ashore“, разположена преди повече от десетилетие, за да противодейства на потенциални заплахи от Иран.