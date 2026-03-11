С дом и семейство: След 9 месеца в болница, близнаците са при приемни родители

9-месечните близнаци от Националната кардиологична болница вече са в приемно семейство. От раждането на двете момченца техен дом беше болницата и за тях се грижеха лекарите и персонала.

Сега те са настанени заедно в едно приемно семейство близо до София.

„В този конкретен случай приемните родители не са избрани, а приемното семейство се свърза с нас, след като са гледали репортажа“, каза Даниела Александрова - началник на областен екип по приемна грижа.

Биологичната майка може ли да вижда децата?

Биологичната разбира се, че трябва да изяви желание и може да ги вижда, но при регламентирани условия, по график и според изискванията, но трябва да изяви желание.

