Почти 51% от европейците не са използвали обществен транспорт през 2024 г.
Над половината от гражданите на Европейския съюз не са използвали обществен транспорт през 2024 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на официалния ѝ сайт.
Според статистиката 10,7 на сто от европейците са използвали обществен транспорт всеки ден през 2024 г., 11,6 на сто – всяка седмица, 10 на сто – всеки месец, а 17,1 на сто – по-рядко от веднъж месечно.
Същевременно 50,6 на сто от жителите на ЕС изобщо не са използвали обществен транспорт през разглеждания период, пише БТА.
Сред страните членки най-висок е делът на хората, които не са използвали обществен транспорт, в Кипър – 85 на сто. Следват Италия (68 на сто), Португалия (67,8 на сто), Франция (65,1 на сто), Словения (61,6 на сто) и Гърция (61,3 на сто).
В другия край на класацията е Люксембург, където едва 15,7 на сто от гражданите не са използвали обществен транспорт. Следват Естония (26,6 на сто) и Швеция (26,7 на сто).
България е близо до средното равнище за Европейския съюз. Данните показват, че 55,5 на сто от българите не са използвали обществен транспорт през 2024 г.
Същевременно 15,3 на сто от гражданите в страната са използвали обществен транспорт всеки ден, 11,8 на сто – всяка седмица, 7,6 на сто – всеки месец, а 9,8 на сто – по-рядко от веднъж месечно.
При използването на обществен транспорт всяка седмица най-висок дял отчита Люксембург – 23,1 на сто, следван от Латвия (19,2 на сто) и Естония (18,2 на сто).
