Министър Адемов: Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден

Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, след като правителството реши над 1 600 000 възрастни да получат допълнителна подкрепа за празника.

По 50 евро през април ще получат възрастните с размер на пенсията или сбор от пенсиите, добавките и компенсациите към тях до линията на бедност – 390,63 евро. По 20 евро надбавка ще получат пенсионерите с доход от пенсии от 390,64 евро до 629,20 евро, колкото е минималната заплата. „По този начин Министерският съвет подпомага най-уязвимите граждани“, подчерта министър Адемов.

Той добави, че през предишни години само 33% от пенсионерите са получавали добавки към пенсиите за Великден и Коледа, тъй като такива са изплащани на възрастните с пенсии до линията на бедност. „Сега правим следващата стъпка, за да могат да бъдат подкрепени и тези, които получават пенсии до минималната работна заплата“, каза министър Адемов.

Хасан Адемов посочи, че още от първия ден на служебния кабинет Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на финансите и Националният осигурителен институт разработват варианти за великденска добавка за пенсионерите съобразно възможностите на бюджета. „Спряхме се на най-оптималния вариант. Средствата, които са необходими за тази подкрепа, са в размер на 57,8 милиона евро“, каза министър Хасан Адемов.

„Ако искаме през следващите години тази подкрепа да не зависи от волята на един или друг политически лидер, или от волята на една или друга политическа сила, трябва да направим всичко възможно да приемем изготвените от МТСП промени в Закона за социалното подпомагане. Съгласно този законопроект разширяваме кръга на получателите на тази подкрепа, защото от нея имат нужда не само българските пенсионери, а и социално слабите, хората с увреждания, семействата с ниски доходи и т.н.“, обясни Адемов.

Министърът изрази надежда, че в рамките на следващия парламент този законопроект да бъде внесен и приет: „За да бъде уредена тази процедура и да не се налага преди Великден и преди Коледа политически лидери да наддават в смисъл на „кой по-по-най“, каза той.





