Строят нови десет ритейл парка в България

Търговските паркове в България са напът да изместят традиционните молове по обем на отдаваемите площи през 2026 година. Очаква се пространствата от този тип да надхвърлят 700 хиляди квадратни метра, сочат прогнозите на консултантската компания "Colliers". Поради засилената конкуренция е възможно някои търговци да предприемат оптимизация на мрежата си и дори да затворят обекти.

Експанзията през миналата година

Четири нови търговски парка са били открити в страната през 2025 година, като сред тях е и мащабният проект "Приста" в Русе. С новите обекти общата отдаваема площ на всички действащи комплекси към края на миналата година достига над 576 хиляди квадратни метра, разположени в 45 различни проекта, сочат данните от анализа. Останалите нови попълнения са "Holiday Park" в столичния квартал "Красно село", ритейл паркът в Костинброд и този в Раковски. През изминалата година врати отвори и разширението на "XOPark" в София, както и няколко по-малки проекта в Свиленград, Кюстендил и Ловеч.

Бум на по-малките обекти

По-малките търговски центрове под 5000 квадратни метра се развиват с изключително бърз темп, като броят им вече е 33, а отдаваемата им площ надхвърля 100 хиляди квадратни метра. В момента още десет търговски парка са в активен строеж, което ще добави нови 140 хиляди квадратни метра към общото предлагане на пазара.

Въпреки настъплението на ритейл парковете, класическите молове в големите градове продължават да показват висока заетост, силна посещаемост и устойчиви нива на наемите. Свободните площи в утвърдените проекти са минимални и се движат между 0,2% и 8,1%. Някои от моловете вече предприеха мащабни реновации, за да отговорят на потребителските очаквания за по-качествена среда и разнообразие от стоки.

Наеми и бъдещи тенденции

Вследствие на повишеното търсене и ограничените свободни пространства, наемните нива за първокласни търговски площи отбелязват умерен ръст. В София те достигат 59 евро на квадратен метър месечно за главна търговска улица, 46 евро за мол и 13 евро за търговски парк.

Развитието на проекти със смесено предназначение се утвърждава като водеща тенденция на имотния пазар. На фона на активното строителство на нови жилищни и бизнес сгради, търговските площи придобиват все по-ключова роля за изграждането на пълноценна градска среда. Експертите от "Colliers" очакват наемните нива да останат стабилни в краткосрочен план, като при най-качествените проекти се предвижда и леко повишение.