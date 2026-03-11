Все повече компании в Белгия променят правилата за работа от вкъщи, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Проучване на фирмата за подбор на кадри "Асерта" (Acerta) показва, че вече всяка шеста фирма в Белгия иска служителите ѝ да работят от офис поне четири дни в седмицата.

Проучването, направено сред 600 компании и над 2000 служители, сочи, че 16,6% от работодателите изискват служителите им да работят от офиса през по-голямата част от седмицата. Преди година този дял е бил 11%.

Въпреки тази тенденция дистанционната работа все се практикува. Около девет от десет белгийски компании все още позволяват някаква форма на работа от разстояние, като повечето работодатели заявяват, че са доволни от настоящия баланс между работа от дома и работа от офиса.

В същото време много фирми въвеждат по-ясни и по-строги правила. Делът на компаниите, които определят конкретни дни за работа от офиса, се е увеличил от 8,2% на 13,4% през последната година. Най-често служителите са приканвани да идват в офиса във вторник и четвъртък.

Според експерта по пазара на труда в "Асерта" Елен ван Грундербек дистанционната работа не е възможен вариант за всички професии. Много организации я позволяват само за позиции, чиито длъжностни характеристики го допускат, докато служителите с оперативни или изцяло присъствени задължения трябва да бъдат физически на работното си място.

Проучването показва още, че девет от десет работници, които извършват физически труд, нямат възможност да работят от вкъщи, докато при офис служителите този дял е значително по-нисък - около четирима от десет.