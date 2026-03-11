Проверки: Вносни плодове и зеленчуци редовно се предлагат на пазара като български

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва проверки по сигнали за вносни плодове и зеленчуци, които се етикират и продават като български.

Въпросът за некоректното обозначаване на произхода на плодове и зеленчуци е поставен на среща между ръководството на БАБХ и Браншовата камара "Плодове и зеленчуци".

Грубо подвеждане на потребителя

Според камарата е налице грубо подвеждане на потребителя, тъй като редовно вносна продукция се преопакова и се предлага на пазара като българска.

Ако има конкретни сигнали, ще бъдат извършвани проверки на място, включително на терени, заявени като овощни и зеленчукови насаждения. Този ангажимент е бил поет от директора на контролния орган д-р Ангел Мавровски.

БАБХ ще проследява цялата верига до установяване на произхода на продукцията, ако се открият несъответствия или липса на реална производствена дейност, предаде БНР.

Агенцията има готовност да включи в контрола и други компетентни органи, за да се прекратят практиките, които подвеждат потребителите и ощетяват коректните производители.

От камарата пък са се ангажирали да предоставят информация за нелоялните търговци.

Борба с вредител по овошките

Друга важна тема на разговора е било разпространението на вредителя "Черна златка".

Бръмбарът и ларвите му са сериозна заплаха за овошките и борбата с него е приоритет за сектора.

Експерти на БАБХ са изготвили ръководство за справяне с вредителя, а предприетите мерки са част от разширения обхват на "Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период".