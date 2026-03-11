Делото "Дебора" със сигурност няма да приключи през тази година

В Пловдивски районен съд днес продължава разглеждането на делото, известно като "Дебора“, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Делото се гледа при закрити врати.

Подсъдимият Георги Георгиев е обвинен за нападението над Дебора Михайлова, при което според обвинението ѝ е причинил множество рани с макетен нож, остригал е косата ѝ, нанесъл е многостепенна средна телесна повреда и е отправил заплахи за убийство.

"От моя гледна точка правосъдието е много бавно. От две години и половина насам има само разпити. Надявам се днес да няма поредно искане на отводи“, заяви Михайлова преди началото на заседанието.

На предишното съдебно заседание защитата на Георгиев поиска отвод на съдебния състав. Като аргумент адвокатите посочиха решение на Старозагорски окръжен съд, с което съдът в Пловдив е осъден да заплати на Георгиев обезщетение в размер на 500 евро за забавено правосъдие. Искането за отвод обаче беше отхвърлено.

По делото предстои да бъдат изслушани още експертизи, включително съдебномедицинска. Към момента подсъдимият Георги Георгиев е на свобода срещу парична гаранция в размер на 10 000 лева.

"Отказаха ни толкова много пъти отводи и е нормално съдебният състав да е предубеден. Като гледам как върви бавно всичко, делото ще продължи дълго и със сигурност няма да приключи в рамките на тази година. Георги трябва да получи оправдателна или осъдителна присъда от безпристрастен съд. Няма как съд, осъден за бавно правосъдие, да е обективен“, заявиха адвокатите на подсъдимия - Петко Кънев и Валентин Димитров.