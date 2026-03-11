  • Instagram
Гърция организира специален полет от Дубай за граждани с домашни любимци

Гръцкото Министерство на външните работи организира специален полет за около 50 граждани, които желаят да отпътуват от Дубай заедно с домашните си любимци, съобщава гръцката телевизия Скай, предава БТА.

Инициативата цели да улесни собствениците на животни, като им предложи безопасен и удобен вариант за пътуване. Полетът ще се извърши при стриктно спазване на процедурите за безопасност и защита на животните.

Желаещите да се възползват от полета са приканени да заявят намерението си своевременно, тъй като местата са ограничени.

До вчера, поради военната ескалация в региона, с наети и военни самолети от Близкия изток бяха евакуирани общо 1039 гръцки граждани, посочва Министерството на външните работи.

