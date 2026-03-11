Зъболекарските услуги поскъпват заради инфлацията

Цените на стоматологичните услуги в България се повишават, но твърденията за почти двойно поскъпване не отговарят на реалността. Това заяви председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов.

"Цените на денталните услуги в България са такива, каквито са, и растежът при тях е свързан с всички условия, които са характерни за всичко ново, което се случва в нашата страна", каза той пред "България сутрин".

Според д-р Миланов е възможно да има известно увеличение на цените през последните месеци, но то е свързано с общите икономически процеси в страната.

"От началото на годината най-вероятно има ръст и би било несериозно да твърдя обратното, но подчертавам, че този ръст, ако съществува такъв, отново е свързан с инфлацията, с всички промени, които настъпват в нашата страна, с изискванията и условията, при които ние упражняваме нашата професия, но в никакъв случай не става дума за двойно поскъпване", подчерта той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според госта част от данните, които се цитират за поскъпване, се тълкуват неправилно, защото обхващат по-дълъг период.

"Данните, които цитират от Евростат, посочват около 45-50%, но те не посочват периода. Тези данни са за един период след 2021 година в рамките на петгодишен период и са в рамките, отново казвам, на около 50%, което абсолютно отговаря на сбора на растежа на цените в нашата страна", изтъкна д-р Борислав Миланов.

По негови наблюдения реалното увеличение през тази година е далеч по-малко.

"От началото на годината е не повече от 10%, и то на базата на реалности, а не на някакви така имагинерни ситуации", отбеляза още председателят на Българския зъболекарски съюз.

Д-р Миланов подчерта, че цените на услугите, покривани от Националната здравноосигурителна каса, не са променяни.

"Цените, които са по НЗОК, не са променени по никакъв начин, тъй като няма нов национален рамков договор, няма бюджет, така че изобщо не може да се говори дори и по Националната здравноосигурителна каса за увеличаване на някакви цени", посочи той.

По отношение на достъпа до дентална помощ, събеседникът коментира, че България разполага с голям брой специалисти.

"В момента упражняват своята професия около 10 500 лекари по дентална медицина. По този показател ние сме на второ-трето място в Европейския съюз по брой на лекари по дентална медицина на глава от населението", каза д-р Миланов.

По думите му твърденията, че в някои населени места няма стоматологична помощ, не отговарят на действителността.

"Аз твърдя категорично, в противовес на това, което вие приемате като данни, че на практика няма населено място, в което да няма лекар по дентална медицина", настоя той.

В по-малките населени места обаче специалистите често работят само в определени дни, защото поддържането на практика изисква сериозни инвестиции.

"Няма как да направиш една инвестиция от около 300, 400, 500 хиляди, преди бяха лева, сега вече не съм ги смятал до миналата година, и да очакваш, че с една пациентска листа от около 200 човека в населеното място ти ще можеш да издържаш тази практика и да се реализираш като професионалист", заяви той.

Друг сериозен проблем е ниската посещаемост на стоматологични кабинети, особено когато става дума за профилактика.

"Така наречената обращаемост, т.е. това са броят пациенти, които преминават и се ползват от услугите по НРД на годишна база, е изключително ниска на фона на все пак доста скъпата услуга, която е денталната помощ", посочи д-р Борислав Миланов.

Именно профилактиката е ключът към по-добро дентално здраве и по-ниски разходи за лечение.