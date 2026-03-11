Убит ли е новият аятолах? Противоречиви сведения за здравето на Моджтаба Хаменей

Според информация на иранските власти новият върховен лидер, Моджтаба Хаменей, е „цял и невредим“, въпреки че е получил наранявания по време на продължаващата война със САЩ и Израел, съобщи Йосеф Пезешкиан, съветник на иранското правителство и син на президента. Пезешкиан потвърди новината в своя канал в Телеграм, като обясни, че се е свързал с контакти, близки до лидера, които са го уверили в безопасността на Хаменей.

Преди това държавната телевизия определи Хаменей, на 56 години, като към „ранен ветеран от Рамаданската война“, без да предоставя подробности за нараняванията му, което предизвика спекулации относно здравословното му състояние и местонахождението му. Откакто наследи починалия си баща, аятолах Али Хаменей, преди три дни, Моджтаба Хаменей не е появявал публично.

Според съобщенията Хаменей е бил ранен в първия ден на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, като информацията идва от анонимни източници и от двете страни. По-младият Хаменей е поддържал нисък профил в Иран, въпреки че се смята, че има силни връзки с паравоенния Корпус на Революционната гвардия и споделя още по-твърди възгледи от тези на баща си.

Семейството му също е претърпяло сериозни загуби по време на конфликта. Бащата и съпругата на Хаменей бяха убити при американско-израелски въздушен удар на 28 февруари, който отбеляза началото на войната, а майка му загина при друга атака на 2 март. Въпреки тези събития, Моджтаба Хаменей не е направил никакви публични изявления откакто официално стана върховен лидер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува назначението на Хаменей, предупреждавайки, че всеки лидер, избран без консултация с Вашингтон, „няма да издържи дълго“, което отразява нарастващото напрежение между Техеран и САЩ в условията на засилващия се конфликт.