Костадинов: Пуснах сигнал в ДАНС и ще искам да бъдат разследвани Наталия Киселова и Илияна Йотова

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов с остра реакция след изказвания на президента Илияна Йотова и Наталия Киселова за българските евреи.

"Днес пуснах сигнал в ДАНС и ще искам да бъдат разследвани двете - Наталия Киселова и Илияна Йотова", каза той. По думите му причината е изказването на Йотова, която е заявила, че България носи отговорност за депортирането на българските евреи.

"Изказването на Наталия Киселова от парламентарната трибуна представляваше толкова тежка държавна измяна която не мога да се сетя последните няколко години да се е случвала толкова нагло от държавния глава", обясни Костадинов