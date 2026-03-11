  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +10
Пловдив: +7 / +14
Варна: +6 / +11
Сандански: +7 / +15
Русе: +7 / +14
Добрич: +4 / +11
Видин: +7 / +15
Плевен: +6 / +16
Велико Търново: +6 / +15
Смолян: +0 / +7
Кюстендил: +5 / +13
Стара Загора: +6 / +11

Костадинов: Пуснах сигнал в ДАНС и ще искам да бъдат разследвани Наталия Киселова и Илияна Йотова

  • Сподели в:
  • Viber
Костадинов: Пуснах сигнал в ДАНС и ще искам да бъдат разследвани Наталия Киселова и Илияна Йотова
A A+ A++ A

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов с остра реакция след изказвания на президента Илияна Йотова и Наталия Киселова за българските евреи.

"Днес пуснах сигнал в ДАНС и ще искам да бъдат разследвани двете - Наталия Киселова и Илияна Йотова", каза той. По думите му причината е изказването на Йотова, която е заявила, че България носи отговорност за депортирането на българските евреи.

"Изказването на Наталия Киселова от парламентарната трибуна представляваше толкова тежка държавна измяна която не мога да се сетя последните няколко години да се е случвала толкова нагло от държавния глава", обясни Костадинов

#Костадинов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?