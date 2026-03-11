Мартин Елвиса: Отказах да правя стриптийз в "Ергенът"

Мартин Николов, придобил широка популярност в публичното пространство като Елвиса, призна, че категорично е отказал да се съблече пред камерите по време на своето участие в хитовото риалити "Ергенът". В качеството си на настоящ водещ на коментарното студио към предаването, бизнесменът изрази остра критика към подобен тип провокации пред зрителите.

Повод за реакцията му стана импровизираното стриптийз шоу, което участникът Кристиян изнесе в последния излъчен епизод на романтичния формат.

Неуместно поведение пред камерите

По време на дискусията в студиото на предаването "Преди обед", Николов и неговите гости анализираха поведението на мъжете в телевизионното имение. Риалити звездата бе категоричен, че прекрачването на моралните граници в ефир е напълно излишно и не носи дългосрочни позитиви на участниците.

Той припомни собствения си опит от престоя си в Шри Ланка, когато е бил поставен в сходна ситуация от телевизионната продукция, но твърдо е отклонил предизвикателството.

Семейните ценности над рейтинга

Основният мотив на бизнесмена да откаже провокативната задача е свързан пряко със семейството му и уважението към най-близките.

"В моя сезон отказах да правя стриптийз, защото това за мен е недопустимо. Аз, който съм на 40 години, как ще правя такива неща и ще ме гледат родителите ми по телевизора, както и децата ми?", заяви Мартин Николов в ефира на bTV.

Изказването му отразява границата между търсенето на висок рейтинг и запазването на личното достойнство, когато става въпрос за публичен имидж.