Ормузкият проток под обстрел - САЩ потопиха ирански минни кораби!

Американските военни съобщиха, че във вторник са унищожили 16 ирански кораба за миниране, след като Техеран заплаши да блокира износа на петрол през Ормузкия проток, който е ключов маршрут, по който минава около 20 процента от световния суров нефт. Президентът Доналд Тръмп, който по-рано предупреди Иран за последици „на ниво, което никога не е било виждано“, потвърди в социалните мрежи, че САЩ са предприели превантивни действия срещу корабите. Първоначално той обяви, че десет плавателни съда са унищожени, а по-късно числото беше потвърдено от Централното командване на САЩ като 16. Ударите бяха насочени към предотвратяване на поставяне на взривни устройства в протока, които могат да дестабилизират световните енергийни пазари и да нарушат международния трафик.

Конфликтът, който вече е в 11-ия си ден, ескалира драматично в региона. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет нарече ударите „най-интензивните досега“, докато Иран продължава ответни действия с ракети и дронове срещу Израел, американски бази и държави от Персийския залив, включително Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Кувейт. Иранските власти изключиха възможността за преговори със САЩ, обвинявайки Вашингтон в нечестност и заплашвайки да блокират износа на петрол към своите противници. Революционната гвардия заяви, че няма да позволи „дори един литър“ петрол да напусне региона за враждебни държави до ново нареждане.

Израел също засили военната си кампания, насочвайки удари срещу Ливан с цел унищожаване на инфраструктурата на подкрепяната от Иран групировка Хизбола. Ливанските власти съобщиха за поне седем загинали в Тир и Сидон вследствие на израелски въздушни удари, а десетки са ранени. Междувременно ООН съобщава, че над 667 000 души в Ливан са били принудени да напуснат домовете си през последните седмици, което допълнително натоварва вече крехката хуманитарна ситуация.

Загубите сред американските сили продължават да се увеличават, като Пентагонът съобщава за седем загинали и около 140 ранени, повечето с леки наранявания. Иранските жертви са значителни – поне 1 230 убити, а Ливан и Израел отчитат над 480 и 12 смъртни случаи. Жителите на Техеран описват някои от най-силните удари, които са виждали от началото на войната, като има съобщения за ударени жилищни сгради и бягство на цивилни към селските райони.

Войната разстройва регионалните икономики и енергийни пазари. Петролната инфраструктура е особено уязвима, като компании като Saudi Aramco пренасочват танкери и увеличават капацитета на тръбопроводите, за да поддържат доставките. Въпреки опасенията за нови скокове на цените, те остават под пиковите стойности от понеделник, но продължаващата несигурност продължава да тревожи световните пазари.

Тръмп увери американските законодатели, че американските операции са „значително напред спрямо графика“ и прогнозира, че войната може да приключи „много скоро“, както Иран, така и Израел продължават тежки обменни удари. Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди, че военните действия ще продължат, докато Иран и неговите регионални проксита не престанат да представляват заплаха за страната му, противопоставяйки се на оптимистичната времева рамка на Тръмп.

В ранните часове на сряда Иран и Израел размениха допълнителни удари, като Кувейт и Саудитска Арабия прихванаха няколко ирански дрона, насочени към петролни съоръжения. Конфликтът не показва признаци на деескалация, като и двете страни поддържат агресивни военни операции, което подчертава нарастващото влияние на войната върху Близкия изток и глобалната стабилност.