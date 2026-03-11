Прокуратурата: Три изстрела от упор в главата са причината за смъртта на тримата край Околчица

Прокуратурата изнесе нова информация за случаите „Петрохан“ и „Околчица“, при които бяха открити телата на общо шестима души - петима мъже и едно непълнолетно момче.

„Разследването се водеше по две направления - за убитите край хижа „Петрохан“ и за тези край и „Околчица“, но двете досъдебни производства се обединиха. Причината е, че основната дейност на починалите е извършена в района на хижата, а така ще се осигури и бързина и обективност. Възложени са 4 експертизи на електронни устройства, проведени от криминалисти. Резултатите от тях не променят извода за липса на външни лица и на двете местопроизшествия. Във връзка с причините за настъпването на трите лица в кемпера край Околчица - и при тримата причината е огнестрелно нараняване в областта на главата. При 15-годишното момче е установена входна рана в лявата слепоочна област - след изстрел от упор, при Николай Златко - изстрел от упор в челната област, а при Калушев - от упор - в областта на устната кухина“, съобщи заместник апелативният прокурор на Апелативна прокуратура - София Наталия Николова.

По думите ѝ продължават да се разпитват свидетели и да се назначават експертизи. Включително тройна съдебно-медицинска, за да се установи давността на настъпилата смърт на тримата. Николова посочи, че се разследва и дейността на НАКЗТ. „Вдигната е банковата тайна за 44 сметки и се чака информация за движението на средствата по тях, проверяват се пет физически и юридически лица. Длъжностни лица са правили дарения на НПО-то. Дарявани са не само пари, но и дронове, 251 000 лева е най-голямата сума, преведена по сметката на някой от убитите - Ивайло Иванов“, допълни прокурорът.

Според Николова е извършена проверка на училището на 15-годишното момче, убито край Околчица, като е установена липса на контрол на образователния процес. Има наличие на пропуски и некоректно изготвени документи. Възложена е проверка на ГДНП за допълнителни сведения за установяване дали има данни за извършено престъпление. Прокурорът уточни, че предстоят още огледи на хижата край Петрохан.

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА

На 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ в Западна Стара планина беше открита изгоряла постройка. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На място работят криминалисти; районът остава отцепен за разследване. Това се разглежда като част от сложния случай „Петрохан – Околчица“. Ивайло Калушев, свързан с убитите, беше обявен за издирване заедно с още двама души.

Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче. Те са открити мъртви, а криминалисти потвърждават, че вътре е имало стрелба.

Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и наличието на три гилзи и три проектила, вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.

Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани.

Случаят "Петрохан-Околчица": Претърсиха дома на Ивайло Калушев в бургаско село (ВИДЕО+СНИМКИ)

На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство.

В началото на март Министерството на образованието и науката сезира прокуратурата за формата на обучение на 15‑годишното момче, което е една от жертвите край Околчица. Проверката установява, че ученикът е бил записан едновременно в две форми на обучение – редовна и самостоятелна.