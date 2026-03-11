ИТН: ПП-ДБ ще правят ала-бала с изборите

Декларация от името на ПГ на “Има такъв народ” изчете депутатът Станислав Балабанов. Народният представител нарече служебния кабинет “Петрохан” и разкритикува ПП-ДБ, че “отново ще правят ала-бала с изборите на 19 април”.

“Служебният кабинет затъва всеки ден и все повече в "кафявото блато на задкулисното кадруване" в опит за овладяване на държавата и провеждане на най-нечестните избори, които предстоят. На практика машините са отново в ръцете на политически и икономически кръгове около “Продължаваме промяната – Демократична България“, каза още Балабанов.

Зам.-председателят на ПГ на ИТН обяви, че е проверил кой е служебният министър на електронното управление Георги Шарков, кои са неговите приятели и защо точно той ще отговаря за организационно-техническата подготовка за изборите.

“Оказва се, че служебният министър на електронното управление Георги Шарков е в тясна връзка с един от основните дарители на Ивайло Калушев, а именно Саша Безуханова, каза заместник-председателят на ПГ на ИТН. Той посочи, че спонсорката на планинските рейнджъри е член на УС на фондация "Клъстър информационни и комуникационни технологии", в който Управителен съвет членува и министърът на електронното управление Георги Шарков”, се казва още в декларацията на ИТН.

Балабанов попита вярно ли е, че лично Божидар Божанов е посочил Георги Шарков на Андрей Гюров за министър. “Освен това вярно ли е, че в момента тече процес през него и Божидар Божанов да се връщат компрометирани и скандални кадри в Министерството на електронното управление, които са му помагали да се прави ала-бала с машините за гласуване”, попита народният представител.

Балабанов отбеляза, че за началник на кабинета на служебния министър на електронното управление е назначена Гергана Колешанска, която е била в същата роля, когато Божидар Божанов е бил министър на електронното управление. Прави ли се опит да бъде завладяно не само МЕУ, а и "Информационно обслужване" – двете институции, които пазят честността на вота, попита още депутатът от ИТН. По думите му хората от екипа на Шарков не са случайно поставени.

“След всичко, което казах дотук, някой мисли ли си, че изборите на 19 април ще бъдат честни?”, попита Балабанов.

“Искаме гарантиране на машинното гласуване чрез 100% проверка на машините, проверка на всички машини преди напускане на склада, което да се прави от държавни служители, поставяне на така наречените пломби на машините от държавни служители след проверката, доставяне на въпросните пломби от Министерския съвет, а не от фирмата, която инсталира машините "Сиела норма", каквато е практиката на Централната избирателна комисия”, каза в заключение зам.-председателят на ПГ на ИТН.

В отговор на Балабанов, зам.-председателят на ПП-ДБ Божидар Божанов отговори, че изборите ще бъдат честни.

“Къщата от карти на завладяната държава ще падне”, каза от трибуната на НС Божанов.

Депутатът настоя машините за предстоящия вот да бъдат проверени, пломбирани и инсталирани от държавни служители.

Днес Народното събрание провежда редовно заседание. Общо 174 народни представители са се регистрирали в началото на пленарния ден.

Председателят на НС Рая Назарян запозна депутатите с програмата за работа, като впоследствие тя бе приета със 119 гласа “за“, 35 гласа “против“ и 11 гласа “въздържали се“.

След това от “Възраждане“ направиха процедурно предложение за изслушване на служебния министър на електронното управление Георги Шарков и председателя на ЦИК Камелия Нейкова относно подготовката за предсрочни вот на 19 април като точка първа за днес.