Гюров: 1,6 млн. пенсионери ще получат великденски добавки

Преди две седмици служебното правителство пое отговорност в тежък момент и още тогава си поставихме ясен приоритет – избори по правилата. От ден едно финансовият министър и министърът на социалната политика полагат усилия да не допуснат грижата за уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия. Това каза в началото на днешното правителствено заседание служебният премиер Андрей Гюров.

Днес можем да кажем ясно – 1,6 млн. български пенсионери ще получат 20 или 50 евро. В зависимост от размера на тяхната пенсия, като великденска добавка, Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е най-вече държавност и преди всичко човечност, заяви Гюров.