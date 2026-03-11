Малките бензиностанции остават без резерви от горива

България разполага с достатъчно държавни запаси от горива за нормално потребление през следващите 90 дни, но цените по родните бензиностанции продължават да растат на фона на ескалиращия военен конфликт в Близкия изток. Затварянето на ключови морски маршрути доведе до средно поскъпване между 5 и 10 процента само за последните десет дни, като най-сериозен е ударът при дизела.

Драстичен скок на колонките

Към момента масовият бензин А-95 се търгува за 1,33 евро, дизелът достига 1,50 евро, а пропан-бутанът държи нива от 63 евроцента. Собственикът на три малки бензиностанции Калин Йовчев заяви, цитиран от "NOVA", че цените на едро се променят непрекъснато във възходяща посока.

"Всичко зависи от конфликта в Близкия изток и реакциите на великите сили. Ако Ормузкият проток не бъде отворен, цените ще продължат да пълзят нагоре", коментира Калин Йовчев.

Резервите се топят бързо

По данни на търговеца през изминалата десетдневка дизелът е скочил с близо 20 процента, бензинът с над 10 процента, а автогазта е отбелязала ръст от около 5 процента. Малките дружества в бранша изпитват сериозни затруднения, тъй като не разполагат с финансов и складов капацитет да поддържат запаси за повече от една седмица. Въпреки уверенията на държавните институции, че физически недостиг у нас няма да има, пазарът реагира остро и моментално на логистичната блокада.

Удар по родното земеделие

Военните действия в Близкия изток нанасят тежък косвен удар и върху българското селско стопанство. Блокираният транспорт от Египет е предизвикал сериозна ескалация при азотните торове. Цената на карбамида вече надхвърля 650 евро за тон, което връща нивата от началото на войната в Украйна. Според Калин Йовчев, който е и земеделски производител, тази негативна тенденция неминуемо ще оскъпи отглеждането на селскостопанска продукция, което ще вдигне допълнително крайните цени на плодовете и зеленчуците на пазара.