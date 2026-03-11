Жените у нас печелят с 12% по-малко от мъжете

Жените в Европейския съюз, включително и в България, продължават да получават по-ниски възнаграждения от мъжете за една и съща извършена работа. Последните данни на Евростат показват, че средната разлика в заплащането между двата пола в Европа е 11 процента. У нас този показател е малко по-висок и достига 12 процента. За разлика от общоевропейската тенденция за постоянен спад през последните 15 години, в България кривата варира, като след лек скок преди десетилетие, в момента разликата отново намалява. Единствената държава в Европа, където жените изпреварват мъжете по доходи, остава Люксембург.При заетостта също се наблюдава превес на мъжете. Средно 81 на сто от европейските мъже работят, докато при жените делът е 71 процента. В България разликата е 7 процентни пункта в полза на мъжете. Най-сериозно изоставане на женската заетост се отчита в Италия, следвана от Гърция и Румъния, докато Финландия постига почти пълен паритет на работните места.

Слабо присъствие във властта и силни позиции в бизнеса

Делът на дамите на ключови държавни позиции у нас остава под средния за Европа. В българския парламент и в последното редовно правителство жените представляват около една четвърт от състава, докато средното европейско ниво е една трета. Безспорни лидери в това отношение са скандинавските и прибалтийските държави, където почти половината от политиците са жени.

България обаче се представя изключително силно в корпоративния сектор. Страната ни заема престижното пето място в Европа с 40,5 процента дял на жените мениджъри, което е с 5 на сто над средното европейско ниво. Най-голям процент от дамите на ръководни позиции са на възраст до 39 години.

Българките превземат науката и инженерството

Родната статистика е още по-впечатляваща в сферата на науката. България отново е пета в Европа, като дели позицията си с Ирландия, с над 47 процента дял на жените учени и инженери. Лидер тук е Латвия, където жените в науката вече са повече от мъжете, следвана плътно от Дания.

Северна България се откроява като един от районите с най-голяма концентрация на жени учени в цяла Европа, като в този регион те дори надвишават броя на колегите си мъже.

Русе е сред градовете, които дават ярък пример за успешното развитие на жените в традиционно смятаните за мъжки професии. Заместник-ректорът по международното сътрудничество на Русенския университет доц. Галина Иванова е избрала пътя на компютърното инженерство и вече е отличена от президента за своя принос в информационните технологии.

„Компютърното инженерство не е само мъжка професия. Преди време, когато аз се обучавах бяхме почти наравно мъже и жени. През последните години обаче наистина се наблюдава една тенденция все по-малко момичета да избират инженерни специалности“, сподели Галина Иванова.

Нейният професионален път е тясно свързан с Русенския университет, където успешно съчетава тежката административна и научна работа с грижите за семейството и двете си деца.

„Благодарение на подкрепата на семействата ни успяваме да съчетаваме и професионалната си реализация, и семейните задължения“, категорична е Галина Иванова. В момента тя е фокусирана върху посрещането на над 70 чуждестранни студенти от 14 държави, допълвайки, че работата в мултикултурна среда е изключително динамична и интересна.