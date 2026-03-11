Температурите скачат до 18 градуса преди ново застудяване

Слънчевата поредица от мартенски дни ще зарадва българите до края на текущата седмица, като метеорологичната обстановка ще остане без съществени промени. Според актуалната прогноза на синоптика Ники Василковски, сутрините ще продължат да бъдат мразовити с условия за мъгла и слана, но следобедите ще са слънчеви и почти безоблачни.

Мразовити сутрини и топли следобеди

Температурите призори ще се задържат около и малко под нулата. През деня обаче живакът в термометрите ще се покачва бързо, достигайки приятните пролетни стойности в интервала между 10 и 15 градуса. В обичайно по-топлите райони на страната се очаква температурите да достигнат дори до 17-18 градуса.

Рязка промяна в атмосферната циркулация

Предварителните метеорологични модели показват сериозна промяна във времето в периода между 18 и 20 март. Балканският полуостров ще попадне в нова зона на неустойчивост, което ще доведе до значителна облачност и валежи от дъжд и сняг.

Осезаемо падане на температурите

Ако се запази настоящата траектория на циклона, синоптиците прогнозират условия за напоителни валежи от дъжд и тежки, мокри пролетни снеговалежи, особено в Западна и Централна България. При подобен сценарий дневните температури ще се понижат осезаемо спрямо настоящите пролетни стойности. Сутрин термометрите отново ще се движат около нулата, без драстични студове, но през деня максималните стойности ще достигат най-често едва между 3 и 8 градуса.