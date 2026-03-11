Великден 2026: Как да си осигурите повече почивни дни около празниците
През април тази година се очакват няколко последователни почивни дни около великденските празници, които ще дадат възможност на много хора да планират по-дълга почивка. Официалните празници се комбинират с уикендите и създават условия за няколко дни извън работното ежедневие. Това традиционно води до засилен интерес към пътуванията в страната и чужбина, както и до по-интензивен трафик по основните пътни артерии.
Официалните почивни дни през април са: 10 (Разпети Петък), 11 (Велика Събота), 12 (Възкресение Христово, Великден) и 13 (Втори ден на Великден, Светли Понеделник).
Ако си вземете отпуск само 4 дни - 6, 7, 8 и 9 април (понеделник, вторник, сряда и четвъртък), които са и неучебни (ученическа ваканция), и ги съчетаете с официалните почивни, ще ви се получи един много приличен период от 4 до 13 април, което са 10 дни.
Очаква се около празничните дни да има и засилен трафик по основните пътни артерии в страната, особено в посока големите градове, курортите и граничните пунктове. По традиция в дните преди Великден много хора предприемат пътувания, за да прекарат празниците със семействата си или да съчетаят почивните дни с кратка ваканция.
Заради очакваното интензивно движение от институциите обикновено напомнят на шофьорите да планират пътуванията си предварително и да се информират за актуалната пътна обстановка.
Великден е един от най-големите християнски празници и традиционно се отбелязва с богослужения, семейни събирания и празнична трапеза. В много населени места в страната се организират и празнични събития, концерти и базари около великденските дни.
