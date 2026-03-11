Протест на служители на градския транспорт в София

Продължават стачните действия на синдикатите. Днес ще протестират работници и служители в градския транспорт в София. Организатори на демонстрацията са от Федерация на транспортните синдикати към КНСБ. Исканията им – диалог за проблемите в сектора и справедливо заплащане чрез субсидия от държавния бюджет.

Протестиращите са отправили покана до премиера, министъра на финансите и кмета на столицата с цел да се запознаят с условията на труд в депото.

От КНСБ заявиха за NOVA, че днес не се очаква блокада на обществения транспорт. Но са категорични, че при липса на диалог и решения, ще преминат към активни протестни и стачни действия.

На този фон, в писмена позиция до медиите, кметът на София Васил Терзиев написа, че „много от въпросите, които синдикатите поставят, зависят пряко от управлението на транспортните дружества, а тези дружества са на подчинение на Столичния общински съвет, който назначава техните ръководства”.

Към настоящия момент дупката в бюджета за столичния транспорт е 50 милиона евро.