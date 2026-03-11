Почитаме велики светци, черпят чудни имена: Забраняват се споровете

Свети Софроний Йерусалимски – мъдрецът, защитил православието

Свети Софроний Йерусалимски е един от най-образованите и влиятелни духовници на VII век. Роден е около 560 г. в Дамаск и още от ранна възраст се отличава с необикновена любов към знанието и философията. Именно заради това получава прозвището „Софист“ – мъдрец.

Стремежът му към духовен живот го отвежда в Йерусалим, където приема монашество в манастира „Св. Теодосий“. Там се отдава на аскетичен живот, молитва и изучаване на Свещеното Писание. По-късно става близък ученик и спътник на йеромонах Йоан Мосхос, с когото обикаля манастири в Палестина, Сирия и Египет, събирайки разкази за живота на монаси и отшелници.

Като патриарх на Йерусалим свети Софроний се превръща в един от най-ревностните защитници на православието срещу монотелитската ерес. Неговите трудове и проповеди остават образец за богословска дълбочина и духовна твърдост.

Свети Софроний Врачански – будителят на българския дух

На 11 март почитаме и свети Софроний Врачански – един от най-ярките представители на Българското възраждане. Роден е през 1739 г. в Котел под името Стойко Владиславов. Още като дете остава сирак и израства в бедност, но с огромна жажда за знание.

Той изучава гръцки език, служи като свещеник, а по-късно става врачански епископ. Софроний е първият последовател на делото на Паисий Хилендарски и автор на „Неделник“ – първата печатна книга на новобългарски език. Неговото „Житие и страдания грешнаго Софрония“ е сред най-ценните автобиографични произведения на епохата.

Той е канонизиран от Българската православна църква през 1964 г., а днес е почитан като духовен покровител на Враца.

Традиции и обичаи за деня

Празникът на свети Софроний е свързан с почит към мъдростта, духовната чистота и просветлението. В народната традиция денят се смята за подходящ за:

молитва за здраве и духовна сила

започване на важни дела, свързани с образование и учение

посещение на храм и запалване на свещ за благополучие

В някои райони се вярва, че ако денят е слънчев, годината ще бъде плодородна.

Забраните

Народните вярвания поставят особен акцент върху забраните, защото се смята, че свети Софроний е строг пазител на реда и духовната чистота.

На този ден не се препоръчва:

Да се върши тежка физическа работа – смята се, че това носи умора и болести през годината.

Да се пере и мие – водата „отнася“ благоденствието от дома.

Да се шие и плете – вярва се, че това „зашива“ късмета.

Да се започват конфликти – денят е посветен на мъдрост и мир, а кавгите се връщат многократно.

Да се изричат лъжи и клетви – според поверието светецът наказва нечистите думи.

Кой празнува имен ден

На 11 март имен ден имат всички, носещи имената:

Софроний, Софрония, Софрона, Софрон, Софронакий

както и производните им.