Почитаме велики светци, черпят чудни имена: Забраняват се споровете

Свети Софроний Йерусалимски – мъдрецът, защитил православието
Свети Софроний Йерусалимски е един от най-образованите и влиятелни духовници на VII век. Роден е около 560 г. в Дамаск и още от ранна възраст се отличава с необикновена любов към знанието и философията. Именно заради това получава прозвището „Софист“ – мъдрец.
Стремежът му към духовен живот го отвежда в Йерусалим, където приема монашество в манастира „Св. Теодосий“. Там се отдава на аскетичен живот, молитва и изучаване на Свещеното Писание. По-късно става близък ученик и спътник на йеромонах Йоан Мосхос, с когото обикаля манастири в Палестина, Сирия и Египет, събирайки разкази за живота на монаси и отшелници.
Като патриарх на Йерусалим свети Софроний се превръща в един от най-ревностните защитници на православието срещу монотелитската ерес. Неговите трудове и проповеди остават образец за богословска дълбочина и духовна твърдост.
Свети Софроний Врачански – будителят на българския дух
На 11 март почитаме и свети Софроний Врачански – един от най-ярките представители на Българското възраждане. Роден е през 1739 г. в Котел под името Стойко Владиславов. Още като дете остава сирак и израства в бедност, но с огромна жажда за знание.
Той изучава гръцки език, служи като свещеник, а по-късно става врачански епископ. Софроний е първият последовател на делото на Паисий Хилендарски и автор на „Неделник“ – първата печатна книга на новобългарски език. Неговото „Житие и страдания грешнаго Софрония“ е сред най-ценните автобиографични произведения на епохата.
Той е канонизиран от Българската православна църква през 1964 г., а днес е почитан като духовен покровител на Враца.
Традиции и обичаи за деня
Празникът на свети Софроний е свързан с почит към мъдростта, духовната чистота и просветлението. В народната традиция денят се смята за подходящ за:
молитва за здраве и духовна сила
започване на важни дела, свързани с образование и учение
посещение на храм и запалване на свещ за благополучие
В някои райони се вярва, че ако денят е слънчев, годината ще бъде плодородна.
Забраните
Народните вярвания поставят особен акцент върху забраните, защото се смята, че свети Софроний е строг пазител на реда и духовната чистота.
На този ден не се препоръчва:
Да се върши тежка физическа работа – смята се, че това носи умора и болести през годината.
Да се пере и мие – водата „отнася“ благоденствието от дома.
Да се шие и плете – вярва се, че това „зашива“ късмета.
Да се започват конфликти – денят е посветен на мъдрост и мир, а кавгите се връщат многократно.
Да се изричат лъжи и клетви – според поверието светецът наказва нечистите думи.
Кой празнува имен ден
На 11 март имен ден имат всички, носещи имената:
Софроний, Софрония, Софрона, Софрон, Софронакий
както и производните им.
