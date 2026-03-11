МВР отчете ден без жертви на пътя

Общо 15 души са ранени при 12 тежки пътнотранспортни произшествия в страната. Това съобщиха от Главна дирекция "Национална полиция". Добрата новина е, че за изминалото денонощие няма регистрирани загинали участници в движението.

Черна статистика за годината

От 1 януари до момента по пътищата в България са станали 942 тежки катастрофи. В тях живота си са загубили 68 души, а пострадалите достигат 1175.

Само за първите десет дни на месец март регистрираните пътни инциденти са 137. В тях са загинали 9 души, а други 168 са получили различни наранявания.

Ситуацията в столицата

На територията на София са отчетени 34 леки и едно тежко пътнотранспортно произшествие. При инцидентите в града е ранен един човек, като жертви липсват, уточняват от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

От полицията припомнят, че данните са динамични и подлежат на постоянна актуализация на базата на постъпващата информация от областните дирекции на МВР в страната, поради което са възможни леки колебания в общата месечна и годишна статистика.