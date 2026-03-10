Стрелба по американското консулство в Торонто

Канадската полиция разследва стрелба до американското консулство в Торонто. Властите съобщиха, че са открити доказателства за произшествие с огнестрелно оръжие, близо до консулството, съобщава The Guardian.



Това е вторият подобен инцидент, случил се близо до американски дипломатически мисии през последните дни.



Според съобщения в местните медии, сградата на дипломатическата мисия е била атакувана, но никой не е пострадал. Неизвестни въоръжени мъже са открили огън около 5:29 ч. местно време (11:29 ч. българско време). На мястото на инцидента са открити приблизително 10 гилзи.

Главният суперинтендант на Кралската канадска конна полиция Крис Ледър заяви, че стрелбата по американското консулство в Торонто се разследва като "инцидент с националната сигурност", пише Times of Israel.

„Стрелбата е напълно недопустима. Канада няма да търпи сплашване и насилие от какъвто и да било тип, включително срещу нашите американски приятели в Канада“, написа в публикация в X министърът на обществената сигурност Гари Анандасангарий.

Държавният департамент на Канада заяви, че е запознат със случая и следи обстановката отблизо.

Канада засилва охраната около американските и израелските посолства и консулствата в Торонто и Отава след инцидента със стрелба в американското консулство в Торонто.



Припомняме, че импровизирано устройство експлодира в посолството на САЩ в Осло в неделя, 8 март. Няма пострадали при експлозията.



Норвежката полиция подозира, че дипломатическата мисия е била нападната и че извършителят може да е свързан със събитията в Иран.



На 8 март в Ню Йорк избухнаха сблъсъци между поддръжници на войната между САЩ и Иран и протестиращи срещу нея. Сблъсъкът между двете групи протестиращи е станал близо до резиденцията на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани, който преди това се изказа негативно за действията на правителството на САЩ в Иран.



