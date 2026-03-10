Полският ясновидец Кшищоф Яцковски: В Европа иде невиждана финансова криза до края на март ВИДЕО

Световноизвестният полски ясновидец Кшищоф Яцковски предупреди в последното си предаване, че до края на март в Европа започва голяма финансова криза. "Тя ще удари хората, които имат спестявания. Но ще доведе и до липса на много продукти в магазините", прогнозира той.

Според него кризата ще е изкуствено създадена от САЩ в опит да се унищожи Европейския съюз и съединителната му тъкан – еврозоната. На 4 декември САЩ публикуваха Стратегия за националната сигурност, в която ЕС бе посочен като един от най-големите идеологически врагове на Америка, дори на този етап много повече от Китай. Според написаното там, днешният ЕС е в ръцете на сили, които се стремят да унищожат националните държави, поради което за такава организация няма да има място в новия световен ред.

Той твърди, че войната в Иран ще приключи сравнително бързо. На властите в Техеран няма да бъде оставен дори миг за почивка, в който да се съвземат и подготвят за следващия етап от войната.

Според него Иран е само част от плана на Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху.

Следващите цели на двамата ще са да подчинят почти всички страни в Близкия изток.

А отделно министър-председателят в Тел Авив си мечтае за Велик Израел, посочва ясновидецът. Полски издания припомнят, че още през 2018 година г-н Яцковски е предупреждавал, че Третата световна война ще започне на 28 февруари 2026 г. Именно тогава бяха първите удари срещу Иран. Ясновидецът смята, че тази война няма да е с единен фронт, както е било при двете предишни.

"Този път ще имаме различни войни на различни места по света, включително и в Европа, които ще следват една след друга и често ще се застъпват", казва той.

Кшищоф Яцковски не за първи път предупреждава за предстояща криза. Но този път посочва времето, когато тя ще започне. Ясновидецът има няколко спечелени риалити предавания за ясновидство и е главен герой в документални филми, посветени на способностите му. През 2003 г. той участва и взима голямата награда в риалити турнир за ясновидци на японската телевизия "Асахи".

Именно през 2018 година стана известен и в България, когато медиите го цитираха да призовава: При Трета световна война бягайте в България, пише "Флагман".

Във видеото е български превод на откъс от снощното му предаване на живо: