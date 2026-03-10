България отбеляза 83-ата годишнина от спасяването на българските евреи

На 10 март отбелязваме 83-ата годишнина от Деня на спасяването на българските евреи и почитаме паметта на жертвите на Холокоста.

На днешната дата през 1943 г. подпредседателят на 25-ото Народно събрание Димитър Пешев изпраща изложение до министър-председателя, подкрепено от 43-ма народни представители, против депортирането на българските евреи в нацистки концентрационни лагери. С активните действия на пловдивския митрополит Кирил и софийския екзарх Стефан и с намесата и на обществеността от депортация са спасени близо 50 000 български евреи. Това е уникален случай във Втората световна война.

С Решение 105 на правителството от 19 февруари 2003 г. е избрана датата 10 март.

Служебният премиер Андрей Гюров отбеляза годишнината от спасяването на българските евреи:

"Понякога историята се променя не от силата на властта, а от силата на съвестта. Днес си спомняме един такъв пример от българската история. През 1943 година, в един мрачен момент за Европа и света, когато жестокостта и страхът взимат връх, в България се издигат гласове на съвестта. Депутати, духовници, интелектуалци и обикновени граждани надигат глас да спре депортацията на хиляди български евреи. Благодарение на тях 50 хиляди живота са спасени.Тази история ни учи, че спасителят не винаги е един герой. Спасител може да бъде цялото общество, което казва: "Не!” И когато едно общество защитава най-уязвимите си членове, когато различните гласове - религиозни, политически и граждански, се обединят около принципа, че всяко човешко същество има стойност, тогава демокрацията показва своята истинска сила. Урокът от тази история не принадлежи само на миналото".

Президентът Илияна Йотова поднесе венец пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи до базиликата "Света София" в столицата.

Венци бяха поднесени и от името на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и парламентарната група на "БСП-Обединена левица". На церемонията присъстваха депутатите Наталия Киселова ("БСП-Обединена левица") и Юлиана Матеева ("Величие"), представители на еврейската общност и граждани.

Йотова подчерта, че това е една от най-светлите страници в българската история, когато Българската православна църква, цар Борис III, политици, общественици и обикновени граждани са се обединили, за да не допуснат близо 50 000 български евреи да бъдат изпратени в лагерите на смъртта.

По думите ѝ този акт на солидарност и човечност е част не само от българската, но и от световната история. Йотова предупреди, че и днес светът е изправен пред нарастваща омраза и разделение и напомни, че Холокостът не е започнал с лагерите на смъртта, а с думи, безразличие и мълчание.

Тя изрази тревога и от опитите да се пренаписва историята и да се отрича Холокостът, като подчерта, че паметта за шестте милиона жертви трябва да бъде съхранявана. Според нея е важно младите поколения да познават историята за спасяването на българските евреи и да я разказват по света като пример за човечност и смелост.

От СДС също отбелязаха годишнината с декларация, в която се казва: "Политици, духовници и обикновени хора се изправиха като един, за да защитят нашите сънародници от еврейски произход. Тези действия са силен и хуманен отговор на една жестока и нечовешка доктрина, разделила хората на по-висши и по-низши и извършвала расово "прочистване" на човечеството в концентрационните лагери на смъртта. Днес еврейският народ отново е нападан и заклеймяван от поддръжници на режим и терористични организации, срещу които Израел воюва. Не защото иска да завладява територии, а за да не позволи да се създаде оръжие, което ще бъде заплаха за целия свят. Воюва срещу режим, за който човешкият живот и свободен избор нямат стойност. Воюва срещу това, на което еврейският народ беше подложен по времето на Холокоста - терор и смърт! Историята е учителката на живота и винаги носи една и съща поука - няма добра война, но има войни за победа над злото".