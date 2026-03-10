  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +7
Пловдив: +4 / +7
Варна: +5 / +7
Сандански: +7 / +8
Русе: +6 / +8
Добрич: +3 / +4
Видин: +7 / +9
Плевен: +9 / +10
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +4 / +5

Вдигат наемите на качествените офиси

  • Сподели в:
  • Viber
Вдигат наемите на качествените офиси

Freepik
A A+ A++ A

Пазарът на офиси под наем в София е доста активен, коментират брокери. Средните нива на наемите се запазват спрямо предходното тримесечие, но има натиск към повишаването им, особено в по-нови и качествени сгради, които предлагат по-качествена работна среда на по-комуникативна локация.

Много наематели предпочитат да платят по-висок наем, за да могат служителите им да работят на по-качествено място. Най-голямо е търсенето именно на качествени офиси на добри локации. Затова в качествените сгради нивото на наемите е по-високо от средното. През последните години себестойността на строителството се увеличава, особено на довършителните работи, и това оказва влияние върху плановете за изграждане на нови офиси. Макар че почти половината от икономическата активност в страната е съсредоточена в София, офис пазарите в Пловдив и Варна също предизвикват интерес, но в по-малък мащаб.

Във Варна изграждат нови офис сгради с много високо качество и за тях има предварително търсене - още преди да е започнало строителството вече е заявен интерес.

#имоти #офиси #наеми

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Бизнес
Последно от Бизнес

Всички новини от Бизнес »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?