Вдигат наемите на качествените офиси

Пазарът на офиси под наем в София е доста активен, коментират брокери. Средните нива на наемите се запазват спрямо предходното тримесечие, но има натиск към повишаването им, особено в по-нови и качествени сгради, които предлагат по-качествена работна среда на по-комуникативна локация.

Много наематели предпочитат да платят по-висок наем, за да могат служителите им да работят на по-качествено място. Най-голямо е търсенето именно на качествени офиси на добри локации. Затова в качествените сгради нивото на наемите е по-високо от средното. През последните години себестойността на строителството се увеличава, особено на довършителните работи, и това оказва влияние върху плановете за изграждане на нови офиси. Макар че почти половината от икономическата активност в страната е съсредоточена в София, офис пазарите в Пловдив и Варна също предизвикват интерес, но в по-малък мащаб.

Във Варна изграждат нови офис сгради с много високо качество и за тях има предварително търсене - още преди да е започнало строителството вече е заявен интерес.