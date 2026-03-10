  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +7
Пловдив: +4 / +7
Варна: +5 / +7
Сандански: +7 / +8
Русе: +6 / +8
Добрич: +3 / +4
Видин: +7 / +9
Плевен: +9 / +10
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +5 / +7
Стара Загора: +4 / +5

Гръцките служби активираха операция „Пустинен скорпион“

  • Сподели в:
  • Viber
Гръцките служби активираха операция „Пустинен скорпион“

Pixabay
A A+ A++ A

Гръцката Национална разузнавателна служба е привела службите за сигурност в повишена готовност и е задействала операция под кодовото име „Пустинен скорпион“ заради развитието на конфликта в Близкия изток.

Планът включва засилен контрол и превантивни мерки за сигурност в цялата страна. Европол предупреди, че американски военни обекти в Източното Средиземноморие, включително бази в Гърция, могат да станат потенциална цел на терористични атаки.

Особено внимание се обръща на американските бази в залива Суда на остров Крит и в пристанищния град Александруполис. Засилен е контролът на летища и други транспортни центрове, а службите проверяват и резервации в хотели и имоти за краткосрочни наеми.

Под прикритие действат и агенти, които се представят за туристи, служители в хотели или участници в конференции. Паралелно се разследват и случаи на предполагаем шпионаж около базата в Суда, след като през последните месеци бяха арестувани заподозрени от Грузия и Азербайджан.

#Гърция

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?