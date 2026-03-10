Трайчо Трайков: България започва преговори с Турция за договора с "Боташ"

"С Турция винаги сме имали исторически множество инициативи в енергийната област, но сега е ясно, че най-голямата тема е договорът с "Боташ". Разговаряхме с турския ми колега, аз го поканих да дойде в София и той прие. Ние междувременно ще изготвим подробна наша позиция, за това, къде виждаме да бъде оптимизиран този договор. Идеята му сама по себе си е добра - България да се възползва от достъп до огромния капацитет за втечнен природен газ през турските терминали.

Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, който участва на втората среща на върха в Париж по ядрена енергия.

"Ние искаме да запазим рационалната философия на това споразумение, но трябва да оптимизираме параметрите. За това се разбрахме да говорим в София", подчерта Трайков.

Той поясни, че е видял "разбиране и готовност" от турска страна да се обсъдят промени в договора с "Боташ", "но предстоят конкретни преговори. Става дума за много специфични параметри. Турция има свои интереси, а имаме и други проекти, които обсъждаме, например зелени коридори през Турция и България за пренос на електроенергия, произведена от възобновяеми източници. Но основната тема остава газовото сътрудничество. Работим стъпка по стъпка", добави Трайков.