Без изборни секции в Близкия изток на 19 април

Стопкадър/НОВА
България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток на фона на кризата там. Това стана ясно на заключителния брифинг в рамките на операция „Искрена грижа”.

„На този етап решението е да няма откриване на секции, тъй като считаме, че ще бъде застрашен животът на хората”, заяви служебният външен министър Надежда Нейнски.

„Струпването на групи винаги може да бъде обект и на терористично нападение включително. Ще следим ситуацията, тя е особено динамична, но на този етап смятаме, че не може интересът за изборите да бъде превишаващ тревогата за сигурността на хората там”, каза Нейнски.



