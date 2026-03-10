Без изборни секции в Близкия изток на 19 април
България няма да разкрива изборни секции в Близкия изток на фона на кризата там. Това стана ясно на заключителния брифинг в рамките на операция „Искрена грижа”.
„На този етап решението е да няма откриване на секции, тъй като считаме, че ще бъде застрашен животът на хората”, заяви служебният външен министър Надежда Нейнски.
„Струпването на групи винаги може да бъде обект и на терористично нападение включително. Ще следим ситуацията, тя е особено динамична, но на този етап смятаме, че не може интересът за изборите да бъде превишаващ тревогата за сигурността на хората там”, каза Нейнски.
Още по темата:
- » МВнР: Повече от 2600 българи са напуснали Близкия изток
- » В Иран е избран нов върховен лидер
- » Тръмп се закани: Иран ще бъде ударен силно! Страната вече е жестоко опустошена
Коментирай
Най-четено от Политика
Андрей Гюров иска преместване на американските самолети10:38 06.03.2026 | Политика
Последно от Политика