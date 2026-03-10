Спецов: Горивата до края на март са осигурени

Тъй като общественият фокус е насочен към доставките на нефт, мога да заявя, че до края на март всички нужди за обработка и преработка на нефт са осигурени, заяви в парламента особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" – АД Румен Спецов по време на изслушване относно готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и предвижданите от правителството мерки за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

По думите му за месец март всичко е подсигурено и е изготвен график за месец април, но специфичното е по самото ценообразуване и покупката на самия нефт.

За месец април е изготвен график за доставки, като към момента няма информация от съответните търговци, че няма да изпълнят съответните доставки. "Нямаме категоричен отказ, че няма да бъдат изпълнени", допълни той.

Спецов заяви, че каква точно цената може да бъде на нефта не може да се предвиди. "Цената се базира на специализирани агенции", разясни особеният търговски управител.

Самата рафинерия "Лукойл Нефтохим Бургас" е проектирана и създадена да работи с петрол "Уралс". "След налагането на санкциите (срещу Русия) невъзможността за зареждането на този петрол ограничава избора на различни видове нефтове, за да се композира такава смес, за да може системата на "Нефтохим" да работи изрядно и да произведе качествено гориво. Към момента се налага да смесваме приблизително около 6 вида нефт, за да може да се доближим до състояние на системата и да произведем качествени горива.

Това означава диверсификация на различните източници, но комбинирането на тези нефт става по строго определен ред, така че при закупуването на нефт става въпрос за такъв, който да може да бъде обработен от рафинерията", каза Спецов.

По думите му рафинерията плаща висока цена за това, защото системата се износва по-бързо от планираното и времето между два планови ремонта драстично се намалява.

Въпреки всичко доставките, които сме предвидили за март, ще дойдат, ще бъде произведено качествено гориво, за април предстои да видим как ще се развият военните действия и дали договорите ще бъдат изпълнени, обобщи той.

Според него цената на горивата на бензиностанциите на "Лукойл" е най-ниска в сравнение с останалите търговци.

Припомняме, че цените на петрола се покачват, а фондовите пазари се сриват заради опасенията, че ескалиращата американско-израелска война срещу Иран ще ограничи доставките на енергия и ще парализира промишлеността по целия свят.