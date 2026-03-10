Хегсет: Войната срещу Иран ще приключи по нашия график, по наше желание

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет дава актуална информация за войната в Иран на живо от Пентагона във Вашингтон. Към него се присъединява председателят на Обединения комитет на началник щабовете, генерал от ВВС Дан Кейн, в залата за пресконференции на Пентагона.



"Днес ще бъде ден на активни атаки над Иран. Ще унищожим целия ядрен потенциал на Техеран завинаги. Вижте това не е 2003 година, на власт не са нито Обама, нито Буш-тези дни отминаха".



Пийт Хегсет заяви, че няма да има "безкрайно изграждане на нация“ в условията на "блатото", наблюдавано по време на президентските мандати на Барак Обама и Джордж У. Буш.



"Нито дори близо. Нашето поколение войници няма да допусне това да се случи отново. Нито пък този президент, който много ясно се противопостави на този вид безкрайни мисии с неясен обхват. Тези дни са отминали."



САЩ "няма да отстъпят, докато врагът не бъде напълно и окончателно победен", заяви американският министър на отбраната.



"Но ние правим това според нашия график и по наш избор", добави той.



Доналд Тръмп заяви вчера, че военните цели на Америка са "доста добре изпълнени" и че войната "скоро ще приключи".



Хегсет не посочи къде се намира САЩ по отношение на тези военни цели, като настоява само, че американските войски "ги изпълняват с безмилостна прецизност".



"Ние печелим с преобладаващ и неумолим фокус върху нашите цели, които са същите като в деня, в който дадох първата си пресконференция тук за операция "Епична ярост", заяви Хегсет.