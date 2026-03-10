Прокуратурата публикува официална кореспонденция между Борислав Сарафов и Кьовеши за корупцията на Теодора Георгиева

По инициатива на Европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши през 2025 г. са проведени съвместни действия с българската прокуратура, включително размяна на писмена кореспонденция. По молба на Европейската прокуратура от страна на и.ф. главен прокурор и от Софийската градска прокуратура на вниманието на г-жа Кьовеши са изпратени поисканите материали, свързани с „отстранения от длъжност български представител“ в Европейската прокуратура. В отговор на писмото на Европейския главен прокурор и след изрично предоставено разрешение от наблюдаващия прокурор по реда на чл. 198, ал. 1 НПК, на 3 юни 2025 г. и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изпраща отговор до г-жа Лаура Кьовеши. Отговорът съдържа справка в обем от 5 страници, изготвена от наблюдаващия прокурор по образувано на 25 април 2025 г. в Софийска градска прокуратура досъдебно производство за това, че в периода от началото на 2020 г. до месец март 2025 г. на територията на страната и в чужбина, при условията на продължавано престъпление, е използвано служебното положение на длъжностно лице - съдия в АССГ и европейски прокурор в Европейската прокуратура, за да бъде набавена противозаконна облага – парични суми (престъпление по чл. 283 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК). В справката се съдържат извадки от показания на трима свидетели, разпитани в хода на разследването, които сочат за ежемесечно предоставяне от „Пепи Еврото“ на сумата от 10 000 лева на магистрата „Теди Еврото“. ПРБ предоставя в отделни файлове кореспонденцията между Европейската прокуратура и кабинета на и.ф. главен прокурор, както и справката, изготвена от наблюдаващия прокурор, за което е предоставено разрешение по реда на чл. 198, ал. 1 НПК. С оглед на факта, че с действията на служебния заместник министър-председател и министър на правосъдието освен уронване на престижа на българската прокуратура е налице и засягане на авторитета на Европейската прокуратура, и с цел представяне на обективната истина ПРБ предоставя информация, съдържаща фактологията и официалната комуникация по случая с отстранения от длъжност и признат от колегията на Европейската прокуратура „за виновен в сериозно нарушение“ български представител. Това се казва с съобщение на Прокуратурата на Република България, публикувано на сайта на институцията.

Ръководството на Прокуратурата на Република България осъществява своите функции в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт, приложимите стандарти на европейското право и съгласно решенията на кадровия орган на съдебната власт, при стриктно спазване на принципите на разделение на властите, магистратската независимост и върховенството на правото.

Тенденциозното разпространяване на голословни и клеветнически твърдения не само накърнява репутацията на отделни магистрати, но и подкопава авторитета на съдебната власт като цяло. Подобни действия са несъвместими с принципите на правовата държава и институционалната отговорност, които изискват всяко твърдение за противоправно поведение да бъде проверено от компетентните органи по установения в закона ред. Особено обезпокоително е, когато подобни внушения се разпространяват и легитимират в публичното пространство от лица, които претендират за експертност в областта на правосъдието и които следва да са наясно както със стандартите за отговорна публична комуникация, така и с последиците от разпространяването на непроверени твърдения относно дейността на органите на съдебната власт.

Създава се основателно впечатление, че тези действия представляват недопустим опит за оказване на нерегламентирано влияние върху хода на съдебни и досъдебни производства от висок обществен интерес.

На 30 април 2025 г. до кабинета на главния прокурор на Република България е изпратена открита грама от Постоянното представителство на страната в европейските институции в Брюксел, съпроводена от писмо на Европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с искане за предоставяне на писмена информация, включително показания на свидетели по текущо наказателно производство срещу представителя на България в Европейската прокуратура.

В писмото г-жа Лаура Кьовеши посочва, че в Европейската прокуратура е образувана преписка относно предполагаема корупция на българския европейски прокурор вследствие на получен в институцията сигнал от частно лице на 24 октомври 2023 г. С оглед публикация в българска медия от 10 март 2025 г. относно „писмо и видеозапис на разговор между Теодора Георгиева и Петьо Еврото“, Европейският главен прокурор отправя официално искане за предоставяне на „всякаква информация, съотносима към текущото наказателно разследване на г-жа Георгиева, с цел оценка и наблюдение на нашето собствено разследване, което би могло да бъде засегнато“.

ПРБ предоставя в отделни файлове кореспонденцията между Европейската прокуратура и кабинета на и.ф. главен прокурор, както и справката, изготвена от наблюдаващия прокурор, за което е предоставено разрешение по реда на чл. 198, ал. 1 НПК.

Прокуратурата на Република България и занапред ще изпълнява своите конституционни и законови правомощия при стриктно спазване на българското законодателство, независимо от политическия натиск и опитите за дискредитиране на съдебната власт, и в активно институционално сътрудничество с европейските институции.

Ръководството на ПРБ ще информира Европейския главен прокурор г-жа Лаура Кьовеши и комисаря по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защита на потребителите г-н Майкъл Макграт за извършените от служебния вицепремиер и министър на правосъдието действия, които на практика представляват опит за дискредитиране на приключилата дисциплинарна процедура на Европейската прокуратура, потвърдила сериозността на установените нарушения от страна на българския представител в институцията – факт без прецедент в 19-годишния период на членството на Република България в Европейския съюз.

Прокуратурата на Република България остава последователно ангажирана с принципите на върховенството на правото, независимостта на съдебната власт и обективното установяване на фактите. В случай че Министерството на правосъдието разполага с материали или доказателства във връзка с изложените твърдения, ПРБ очаква те да бъдат незабавно предоставени на компетентните органи, за да бъде извършена проверка по установения в закона ред.

Категорично неверни и клеветнически са твърденията, че посочените по-горе записи са разпространявани от прокуратурата или от „кабинета на главния прокурор“. Подобни внушения представляват пореден опит за въвличане на прокуратурата в публични спекулации, които нямат никакво фактическо основание.

Ръководството на прокуратурата изразява признателност към хилядите български прокурори, следователи, съдии и служители в съдебната система, които въпреки засиления неправомерен политически натиск продължават да изпълняват професионалните си задължения с необходимия интегритет, почтеност и отговорност, без да допускат съдебната власт да бъде въвличана в сценарии за институционална дестабилизация.

На този фон буди сериозно недоумение публичното легитимиране от страна на представител на изпълнителната власт - служебния министър на правосъдието, на лице, организирало и провокирало безредици в сградата на Съдебната палата в гр. София и призоваващо за ограничаване на правото на гражданите на достъп до правосъдие. Още повече че въпросните действия, представляващи грубо посегателство срещу законовия ред и принципите на правовата държава, се извършват непосредствено след проведена среща в Министерството на правосъдието между служебния министър и въпросното лице.

Ръководството на ПРБ обръща внимание на служебния министър на правосъдието, че съгласно задълженията му по закон носи отговорност за сигурността на сградите на съдебната власт и за недопускане на действия, които възпрепятстват нормалното функциониране на органите на съдебната власт.














